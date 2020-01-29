Ученые узнали о динозаврах кое-что внезапное

Палеонтологи из университета Пердью и Музея естественных наук Хьюстона (США) узнали кое-что неожиданное о динозаврах. Как выяснили журналисты «Фразы», они поделились своим открытием.

Как цитирует ученых издание Ichnos, они определили, что «большие динозавры могли передвигаться в неглубоких водоемах, отталкиваясь от дна одними передними ногами». К такому выводы они пришли, изучив следы завроподов мелового периода, которые нашли в штате Техас.

Отмечается, что «были обнаружены три параллельные цепочки следов по несколько десятков отпечатков в каждой».

Ученые говорят: «Большее давление, приложенное к поверхности земли передними конечностями, вероятно, объясняет то, что следы в Глен Роуз оставлены только ими. Однако нельзя сбрасывать со счетов и вероятность того, что завроподы действительно могли перемещаться совершенно необычным способом».

В статье говорится, что, «хотя следы в формации Глен Роуз отличаются от следов в округе Бандера, и там и там они были оставлены крупными ящероногими».

Исследователи утверждают: «Представители этой группы четвероногих динозавров, проводивших большую часть времени на суше, любили иногда плавать в воде, и их передние конечности оставили следы на донном осадке. Выбираясь по глинистому склону водоема на берег, они тоже, вероятно, пользовались передними ногами, считают исследователи».

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