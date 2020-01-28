Решетников рассказал о функциях Госслужбы по этнополитике и свободе совести

Функции Государственной службы по этнополитике и свободе совести определяются не словами министра, а Положениями самой службы, напомнил религиовед. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом сказал один из кандидатов на пост главы госслужбы, религиовед, экс-председатель Госкомрелигий Юрий Решетников.

Об этом сообщает «Перший Козацький».

«Функции службы определяются не тем, что говорит министр, а тем, что записано в ее Положениях. Там нет такой нормы помогать одной Церкви и не помогать другой», — сказал Решетников.

Религиовед также прокомментировал ажиотаж, который искусственно создали вокруг конкурса на пост главы госслужбы сторонники Андрея Юраша. Он рассказал, что в день собеседования кандидатов на этот пост, в Министерстве культуры проводили и два других подобных собеседования, однако они прошли без повышенного внимания со стороны СМИ.

«Назначение на должность — это только один этап жизни. А дальше нам все равно придется жить в одной стране. И такая политизация на протяжении последних лет не только религиозной, но и научной среды — это не хорошо [...]. Настрой друг против друга вредит науке и нормальной жизни в нашей стране», — считает Юрий Решетников.

Отвечая на вопрос журналиста о том, повлияет ли такое активное продавливание кандидатуры Юраша на назначение главы госслужбы, религиовед заметил, что плоды деятельности данного кандидата не прошли незамеченными для общественности.

«Деятельность Андрея Васильевича (Юраша, — ред.) [...] привела к существенному религиозному противостоянию, а значит и к угрозе для общественной стабильности [...]. Мы должны понимать, что такое назначение повлечет за собой продолжение соответственной деятельности, что будет входить в прямое противоречие с тем, про что говорит Президент Украины», — отметил Решетников.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Министерстве культуры горел архив.