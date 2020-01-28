В Сети появилась интерактивная карта распространения смертоносного вируса из Китая

Исследователи Центра системных наук и инженерии при Университете Хопкинса в США запустили сайт для мониторинга распространения коронавируса 2019-nCoV. Как выяснили журналисты «Фразы», он представляет из себя интерактивную карту с последними данными о распространении болезни от Всемирной организации здравоохранения и центров по борьбе с болезнью в США, КНР и ЕС.

Так, на момент написания новости сервис сообщал о 107 умерших, 4474 зараженных и 63 излечившихся людях с отображением данной информации на карте мира.

Как сообщала «Фраза», по состоянию на 28 января 2020 года количество жертв коронавируса 2019-nCoV увеличилось до 106 человек. Заразились уже 4515 человек. Из них 976 человек находятся в тяжелом состоянии. Вылечить пока удалось лишь 60 из них.

Известно, что заражение смертельным коронавирусом 2019-nCoV передается как воздушно-капельным путем, так и контактным, например, через прикосновение грязными руками к глазам. Представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ли Синван также назвал первые признаки заражения.