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Школы Киева начали закрываться на карантин

Школы Киева начали закрываться на карантин

Одна из школ в Голосеевском районе Киева закрылась на карантин из-за увеличения заболеваемости гриппом и ОРВИ. Как выяснили журналисты «Фразы», еще в 8 школах образовательный процесс приостановлен частично.

«На сегодняшний день образовательный процесс приостановлен в 1 школе полностью и в 8 школах частично. В Голосеевском районе одна школа частично, Дарницкий район — 2 школы частично, Оболонский район — 1 школа частично, Печерский район — 1 школа частично, Святошинский район — 1 школа полностью, 3 частично», — рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник на брифинге 28 января.

Как сообщают «Вести», по словам чиновника, основным средством противодействия гриппу является прививка, но ее делают слишком мало людей. «В этом году провакцинировано 51 тысяча человек. Для четырехмиллионного города это очень маленькая цифра», — объяснил чиновник, добавив, что при необходимости в Киеве будет выделено дополнительное количество коек в больницах.

Как сообщала «Фраза», из-за вспышки заболевания гриппом по состоянию на сегодняшний день были закрыты на карантин школы в восьми областях Украины.

Тэги: Киев, грипп, здоровье, эпидемия, карантин, школа, образование, новости Украины

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