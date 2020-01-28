В Киеве мошенники нагрели пенсионерку без малого на миллион гривен

Киевская местная прокуратура № 1 сообщила о подозрении парню, который мошенническим путем завладел денежными средствами на общую сумму почти 1 млн грн. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, как сообщается, подозреваемый работал в паре с неустановленной следствием женщиной, которая позвонила потерпевшей и, представившись ее дочерью, заявила, что спровоцировала ДТП, в ходе которого пострадал человек. Во избежание наказания якобы необходимо было передать крупную сумму денег мужчине, который уже ждал у подъезда.

Будучи введенной в заблуждение, женщина собрала $39 тыс. и €100 и через несколько минут отдала их 23-летнему аферисту.

Отмечается, что украденными деньгами мошенник «распорядился по своему усмотрению», причинив потерпевшей ущерб на сумму 972 тыс. грн. Что стало с этими деньгами не уточняется.

Как сообщала «Фраза», в январе 2018 года пенсионер отдал мошенникам все свои сбережения, думая, что он спасает сына, попавшего в ДТП.

В начале 2019 года в Киеве полиция задержала мужчину, который вместе с сообщником обманул троих пенсионерок на почти полмиллиона гривен.