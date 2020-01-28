Патриарх Кирилл выразил беспокойство по поводу экспериментов с генетическим кодом

Развитие в мире технологий по так называемому модифицированию генетического кода человека подобны «селективными экспериментами нацистов в рамках их генетической теории». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сказал Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл.

Об этом сообщают «РИА Новости».

«Божий дар жизни неприкосновенен, и риски от подобных вмешательств только еще предстоит оценить. Необходимо провести разграничительную линию между лечением генетических заболеваний и выведением человеческих особей с программируемыми генными инженерными качествами», — заявил Патриарх Кирилл.

Он отметил, что футурологи и фантасты предупреждают о том, «как можно воздействовать при помощи генной инженерии, добиваясь совершенно конкретных результатов, создавая человека по заранее заданным параметрам».

«Но это действительно что-то, что разрывает всякую связь с подлинной человеческой природой и превращает человека в иное существо, которое рождается, воспитывается не как плод любви и взаимного уважения, терпения, а как человек, заранее запрограммированный на те или иные качества», — заключил Предстоятель РПЦ.

Ранее «Фраза» сообщала, что в РПЦ надеются, что встреча глав Церквей состоится, даже если в ней примут участие не все Предстоятели.