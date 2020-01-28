Ученые раскритиковали известную диету

Ученые из Йельского и Вашингтонского университетов поставили под сомнение популярную кетогенную диету. Как выяснили журналисты «Фразы», они привели свои доводы.

Как цитирует исследователей издание Nature Metabolism, подобная диета неэффективна в долгосрочной перспективе.

Стоит пояснить, что кетогенная диета представляет собой рацион с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков. Ранее она применялась при лечении эпилепсии у детей. Считается, что кетогенная диета заставляет наш организм использовать жиры в качестве основного источника энергии.

Ученые говорят, что «уже через неделю результат такой диеты меняется на негативный».

По их словам, «эффекты диеты связаны с активностью гамма-дельта Т-клеток: иммунных клеток из группы лимфоцитов, защищающих ткани, снижающих уровень воспаления и риск развития диабета».

Исследователи поведали: «Данная диета заставляет организм сжигать жир. Когда уровень глюкозы в организме снижается из-за низкого содержания углеводов в диете, организм действует так, как если бы он находился в голодном состоянии, и начинает сжигать жиры вместо углеводов».

Отмечается, что «в результате этого процесса образуются кетоновые тела, то есть альтернативный источник топлива». При этом, говорят ученые, «при сжигании кетоновых тел защитные гамма-дельта Т-клетки распространяются по всему телу, что улучшает обмен веществ в организме, снижает риск диабета».

Впрочем, по их словам, во время опытов на мышах выяснилось, что всего «после одной недели диеты у грызунов наблюдалось снижение уровня сахара в крови и общий уровень воспаления, когда они придерживались диеты с высоким содержанием жиров более одной недели, они потребляли больше жира, чем сжигалось в их организме, и жир начинал накапливаться».

Издание пишет, что, «при детальном изучении гамма-дельта Т-клеток выяснилось, что в тот момент, когда организм расщепляет собственный жир, клетки начинают процесс накопления липидов, из-за чего у мышей развивались ожирение и диабет».

Ученые подчеркивают: «Наши результаты подтверждают взаимосвязь между метаболизмом и иммунной системой, а также показывают, как она координирует поддержание здоровья тканей».

Исследователи предупреждают: «Прежде чем назначать такую ​​диету, необходимо провести крупное клиническое исследование в контролируемых условиях, чтобы понять механизм метаболических и иммунологических преимуществ, а также любого потенциального вреда для людей с избыточным весом и преддиабетом».

Как писала «Фраза», врачи развенчали популярный миф о соли.

Ранее ученые поведали об опасности популярной белковой диеты.