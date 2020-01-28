На фоне растущей эпидемии недалеко от столицы Китая ввели военное положение

На фоне распространения смертоносного коронавируса в Китае город Тяньцзинь объявил о введении военного положения. Как выяснили журналисты «Фразы», власть пятнадцатимиллионного города подчинит больницы и полтысячи медицинских бригад военном управлению.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на местные СМИ, это первый китайский город, который пошел на такой шаг.

Отметим, что Тяньцзинь расположен примерно в 120 км к юго-востоку от Пекина.

Кроме того, по данным канала «Китайская угроза» в Telegram, на фоне проблем с общественным транспортом в стране начались первые волнения — водители в городе Тайюань вышли на улицу и требуют отмены постановления о приостановке движения. Однако других подтверждений этой информации на данный момент нет.

Как сообщала «Фраза», по состоянию на 28 января 2020 года количество жертв коронавируса 2019-nCoV увеличилось до 106 человек. Заразились уже 4515 человек. Из них 976 человек находятся в тяжелом состоянии. Вылечить пока удалось лишь 60 из них.

Известно, что заражение смертельным коронавирусом 2019-nCoV передается как воздушно-капельным путем, так и контактным, например, через прикосновение грязными руками к глазам. Представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ли Синван также назвал первые признаки заражения.