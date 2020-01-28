Глава союза журналистов подверг резкой критике «закон о дезинформации»

Национальный союз журналистов Украины раскритиковал законопроект Министерства культуры о внесении изменений в проект закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения национальной информационной безопасности и права на доступ к достоверной информации», более известный как «закон о дезинформации». Как выяснили журналисты «Фразы», по мнению главы НСЖУ Сергея Томиленко, он направлен на установление контроля власти над украинским медиа.

«Эту инициативу мы считаем серьезной атакой на свободу слова и грубым вмешательством в журналистскую деятельность, — написал Томиленко на своей странице в Facebook. — Предлагаем правительству прекратить обсуждение и продвижение конфликтного законопроекта, который подвергается критике как украинскими журналистами, национальными медийными организациями, так и международным сообществом. Призываем журналистские и другие общественные организации не участвовать в доработке вредного для медиа документа»

Так, по словам Томиленко, лицензирование журналистской профессии властью недопустимо: «Обсуждение этой идеи не имеет смысла. От нее нужно отказаться». Он также отметил, что необходим Уполномоченный или омбудсмен, который будет защищать журналистов и «который не позволит силовикам затягивать расследования, имитировать деятельность и незаконно закрывать дела».

«Который не будет мириться с травлей журналистов и медиа. За такие инициативы журналисты готовы вам аплодировать, а не кричать „Позор“, как сейчас», — заключил Томиленко.

Как сообщала «Фраза», 20 января 2020 года Министерство культуры, молодежи и спорта Украины провело публичное обсуждение законопроекта о противодействии дезинформации. На сайте министерства выложили презентацию проекта, который вводит административную и уголовную ответственность за фейковые новости, использование фейковых аккаунтов и ботов.

Подробнее о том, что предлагается документом, можно прочитать здесь.