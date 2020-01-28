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Прием антидепрессантов может приводить к серьезным последствиям, - ученые

Прием антидепрессантов может приводить к серьезным последствиям, - ученые

Бесконтрольный прием антидепрессантов может приводить к серьезным осложнениям. Как сообщает журнала «Настроение», британские исследователи говорят, что до восьмидесяти процентов пациентов, которые принимают антидепрессанты, мало что знают об их побочных эффектах.

Это довольно печально, так как побочных эффектов у антидепрессантов множество. Препараты, назначаемые для борьбы с депрессивными расстройствами, бывают разными, и, соответственно, побочные эффекты у них тоже разнятся.

Например, ингибиторы моноаминоксидазы (нейромедиаторы) могут нарушать уровень сахара в крови, ухудшать бдительность, а также провоцировать другие не менее опасные эффекты.

Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина могут быть причиной расстройств в интимной сфере. В некоторых случаях речь может идти о тяжелых расстройствах — например, об импотенции.

Прием трициклических антидепрессантов вредит зубам, вызывает гормональные нарушения и, внезапно, может усиливать депрессию.

Антипсихотические препараты могут вызывать недержание мочи, метаболический синдром, колебания температуры, а также расстройства в половой сфере.

Тэги: здоровье, антидепресанты

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