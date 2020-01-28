В авиакатастрофе в Афганистане погиб офицер ЦРУ, который курировал ликвидацию иранского генерала, – СМИ

В результате катастрофы американского военного самолета в Афганистане погиб высокопоставленный американский офицер Майкл Д’Андреа. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, он курировал операции ЦРУ на Ближнем Востоке и, в частности, недавнюю атаку на главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани.

Как сообщает Mehr, соответствующую информацию иранцам предоставили источники в российской разведке.

Как сообщает Lenta.ru, незадолго до этого представители «Талибана» заявили о гибели в сбитом в провинции Газни самолете американских ВВС высокопоставленных представителей ЦРУ.

По словам начальника полиции Газни, на месте крушения были найдены четыре трупа. Еще два человека оказались живы, но об их местоположении ничего неизвестно.

В то же время представитель командования США полковник Сонни Леггетт на своей странице в Twitter подтвердил, что в Афганистане потерпел крушение американский военный самолет Bombardier E-11A BACN, который используется в качестве воздушного узла связи в условиях горного ландшафта, однако опроверг причастность к этому талибов.

Как сообщала «Фраза», 27 января 2020 года в Афганистане произошла авиакатастрофа. По разным данным, на борту упавшего самолета могли находиться от 83 до 110 человека.

Позже стало известно, что речь идет об американском военном самолете, ответственность за крушение которого взяла на себя террористическая организация Талибан.

Напомним, 3 января 2020 года в результате спецоперации Вооруженных сил США в Багдаде был ликвидирован иранский генерал-майор, командующий элитным спецподразделением «Аль-Кудс» Корупса стражей исламской революции Касем Сулеймани.