В результате пожара в одной из ветеринарных клиник Днепра погибло больше сотни грызунов

В ночь на вторник, 28 января, в больнице ветеринарной медицины на улице Космической в Днепре произошел пожар. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, как сообщается, возгорание возникло в подвальном помещении двухэтажного здания. Общая площадь пожара составила 15 кв. м. Огнем были повреждены мебель, стеллажи с полками и клетки для животных.

Кроме того, в результате происшествия погибло около 100 крыс и мышей.

В то же время пожарным удалось спасти пять котят и двух щенков.

Никто из людей во время пожара не пострадал.

Как сообщала «Фраза», летом 2010 года в Киеве от сильной жары начали массово гибнуть животные.