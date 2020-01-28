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Эпидемия гриппа парализовала работу школ в 8 областях Украины

Эпидемия гриппа парализовала работу школ в 8 областях Украины

Из-за вспышки заболевания гриппом на сегодняшний день закрыты на карантин школы в восьми областях Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», закрыты все школы в Одессе, Житомире, Доброполье, Покровске, Селидово, Мирнограде, Новогродовке, Лимане и Мангушском районе Донецкой обл.

Кроме того, как сообщает «Громадське», временно приостановлено обучение в 9 школах Мариуполя и Краматорска Донецкой области, 15 школах Сум и 4 районах Сумской области, 13 — в Винницкой области.

В Волынской области закрылись на карантин 7 школ, в Ровенской — 39 .

Частично прекращено обучение в 27 школах Запорожской области, из которых 23 — в самом Запорожье.

Как сообщала «Фраза», в начале 2020 года в Житомирской области были зафиксированы два случая пандемического гриппа А (H1N1), известного также как «свиной».

Возбудитель гриппа — это вирус, относящийся к семейству ортомиксовирусов, включает в себя три типа вирусов (типы A, B и C). Вирусы могут быстро мутировать в пределах своего типа (особенно типа A) и изменять структуру своих белков, за которые могут зацепиться защитные белки организма человека (антитела) и уничтожить вирус, что также затрудняет борьбу и меры профилактики против гриппа.

Ниже можно увидеть, как отличить грипп от других простудных заболеваний и что делать в случае, если вы заболели.

Тэги: болезнь, грипп, Одесса, здоровье, эпидемия, школа, Донецкая область, Мариуполь, Житомир, Сумская область, Сумы, образование, Винницкая область, Краматорск, Доброполье, новости Украины, Селидово, Покровск, Новогродовка, Мирноград

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