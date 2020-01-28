Сотни российских рыбаков «уплыли» на льдине в Охотское море

На юге Сахалина (Россия) произошло второе крупное ЧП с рыбаками за последние дни. Как выяснили журналисты «Фразы», в заливе Мордвинова шесть сотен людей уплыли на льдине в Охотское море.

Спасатели говорят, что в двух километрах от берега образовалась трещина, которая отрезала людей от суши.

Инцидент произошел утром вторника, 28 января.

Сейчас идут спасательные работы. Задействован вертолет.

Как писала «Фраза», на прошлой неделе три сотни рыбаков унесло в Охотское море на льдине. Инцидент произошел возле мыса Свободный.