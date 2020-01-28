ДТП в Харькове: трамвай насмерть сбил мужчину

Вечером понедельника, 27 января, в Харькове произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут трамвай насмерть сбил мужчину.
Как передает местная полиция, мужчина 40-50 лет попал под колеса трамвая 23-го маршрута на проспекте Тракторостроителей.
От полученных травм он скончался до приезда врачей.
Полиция выясняет детали трагедии.
Как писала «Фраза», на Харьковщине грузовик смял припаркованную на обочине легковушку с людьми.
Ранее в Харькове киллер прямо на улице застрелил «непростого» мужчину.