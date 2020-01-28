Жителей Киева предупредили о затяжном снегопаде

Хорошая солнечная погода в Киеве скоро сменится снегопадом. Как выяснили журналисты «Фразы», такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики сообщают о резких изменениях погоды в столице и области уже со среды, 29 января, когда пойдет мокрый снег.

С четверга температура воздуха снизится, а осадки перерастут в снегопад, который может продлиться до конца этой недели.

Температура днем и ночью в Киеве будет падать до 2 градусов мороза.

Как писала «Фраза», январь в Украине завершится мокрым снегом и дождем.