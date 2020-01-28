Число жертв китайского коронавируса перевалило за сотню

Стало известно о новых жертвах коронавируса в Китае. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает Государственный комитет по вопросам здравоохранения.
По официальным данным, жертвами коронавируса 2019-nCoV стали 106 человек.
Заразились уже 4515 человек. Из них сразу 976 человек находятся в тяжелом состоянии.
Вылечить удалось лишь шестьдесят людей.
Всего за одни сутки было подтверждено 1771 новый случай заболевания. Умерли двадцать шесть людей.
Вирус давно вырвался за пределы Китая. Он уже подтвержден в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
Как писала «Фраза», в Киеве человек заболел коронавирусом. Возможно, это китайская зараза.
Ранее ученые дали крайне неутешительный прогноз по коронавирусу.
Также врачи озвучили первые симптомы заражения китайским коронавирусом.