Число жертв китайского коронавируса перевалило за сотню

Стало известно о новых жертвах коронавируса в Китае. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает Государственный комитет по вопросам здравоохранения.

По официальным данным, жертвами коронавируса 2019-nCoV стали 106 человек.

Заразились уже 4515 человек. Из них сразу 976 человек находятся в тяжелом состоянии.

Вылечить удалось лишь шестьдесят людей.

Всего за одни сутки было подтверждено 1771 новый случай заболевания. Умерли двадцать шесть людей.

Вирус давно вырвался за пределы Китая. Он уже подтвержден в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

Как писала «Фраза», в Киеве человек заболел коронавирусом. Возможно, это китайская зараза.

Ранее ученые дали крайне неутешительный прогноз по коронавирусу.

Также врачи озвучили первые симптомы заражения китайским коронавирусом.