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Ученые дали крайне неутешительный прогноз по коронавирусу

Ученые дали крайне неутешительный прогноз по коронавирусу

Американские и британские исследователи, изучив тенденции распространения «китайского» коронавируса, сделали неутешительный прогноз. Как выяснили журналисты «Фразы», эксперты полагают, что численность инфицированных в одном лишь Ухане может уже в ближайшие недели вырасти до 190 тысяч.

Как передает «МК», авторами исследования «Новый коронавирус 2019-nCoV: ранняя оценка эпидемиологических показателей и прогнозы эпидемии» стали пять ученых из Ланкастерской медицинской школы при Ланкастерском университете (Великобритания), Университета Флориды (США) и Совета медицинских исследований Университета Глазго (Великобритания).

По мнению специалистов, один заболевший коронавирусом заражает в среднем от 3,6 до 4 человек, а всего в Ухане были идентифицированы лишь 5,1% случаев заражения.

«Если не произойдет никаких изменений в контроле над ситуацией или передаче (вируса), мы ожидаем, что дальнейшие вспышки произойдут в других китайских городах, и что инфекции продолжат экспортироваться по международным направлениям с возрастающей скоростью... В течение 14 дней (к 4 февраля 2020 года), согласно построенной нами модели, количество инфицированных в Ухане превысит 190 тысяч», ‒ считают авторы исследования.

«Городами с самыми большими вспышками в других частях Китая станут Шанхай, Пекин, Гуанчжоу, Чунцин и Чэнду. Странами или особыми административными районами с наибольшим риском попадания инфекций воздушным транспортом станут Таиланд, Япония, Тайвань, Гонконг и Южная Корея», ‒ прогнозируют специалисты.

«Мы находимся в начале этой вспышки... и существует большая неопределенность как относительно ее масштабов, так и относительно ключевой эпидемиологической информации, касающейся передачи (вируса от человека к человеку). Тем не менее, скорость роста заболеваемости с момента распознавания вспышки намного выше, чем при вспышках SARS или MERS-CoV», ‒ резюмируют авторы исследования.

Как писала «Фраза», по подсчетам эксперта, работающего на ВОЗ, китайским вирусом уже заразились более 100 тыс. человек.

Также сообщалось, что ситуация с распространением коронавируса перешла в более сложную стадию, а врачи озвучили первые симптомы заражения китайским коронавирусом.

Тэги: ученые, Китай, общество, медицина, исследования, здоровье, эпидемия, мир, наука, прогноз, коронавирус

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