Названы имена всех 9 погибших при крушении вертолета Коби Брайанта

Стали известны имена и фамилии всех девяти человек, погибших при крушении вертолета, принадлежащего легендарному баскетболисту Коби Брайанту. Как выяснили журналисты «Фразы», в числе жертв авиакатастрофы оказались партнеры по команде дочери «Черной Мамбы» ‒ Джанны ‒ и их родители, направлявшиеся на игру.

Как передает sport24, список погибших включает в себя следующих лиц: Коби Брайант (41 год), Джанна Брайант (13), Джон Алтобелли (56), Кери Алтобелли, Алисса Алтобелли, Сара Честер, Пэйтон Честер (13), Кристина Маузер и Ара Зобаян.

На данный момент указан возраст не всех погибших.

Известно, что Алисса Алтобелли играла с дочкой Брайанта в одной команде. Бейсбольный тренер Джон Алтобелли и Кери Алтобелли были ее родителями.

Пэйтон Честер также была партнером Джанны Брайант по команде. Сара Честер ‒ это ее мать.

Ара Зобаян ‒ пилот, управлявший разбившимся вертолетом. Кристина Маузер работала помощником тренера в баскетбольной команде.

Как писала «Фраза», один из величайших баскетболистов в истории ‒ Коби Брайант ‒ разбился на калифорнийских холмах.

Позднее появились подробности крушения вертолета Коби Брайанта.