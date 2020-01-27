Подозревают коронавирус. Во Львове госпитализировали украинца, прилетевшего из Китая

Во Львове с подозрением на коронавирус госпитализировали украинского студента, который вернулся из Китая. Как выяснили журналисты «Фразы», у него выявили кашель, насморк и боль в горле.

Как передает НТА, молодой человек учится в Китае, а в понедельник, 27 января, вернулся в Украину.

Сейчас все материалы медики отправляют на анализ за границу. И ищут тех, кто мог с ним контактировать в пути.

Парень находится в специальном боксе в инфекционной больнице Львова. Медики призывают людей не паниковать, поскольку случай заражения еще не подтвержден.

Как писала «Фраза», в Киеве человек заболел коронавирусом. Возможно, это китайская зараза.

Ранее сообщалось, что число жертв китайского коронавируса растет жуткими темпами.