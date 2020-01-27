Главные новости за 27 января 2020 года

В Киеве человек заболел коронавирусом. Возможно, это китайская зараза. В Киеве человек заболел коронавирусом. Об этом сообщает Киевский городской лабораторный центр Минздрава. При этом не уточняется, идет ли речь о китайском коронавирусе 2019-nCoV.

Эпидемия коронавируса: в «Укрпочте» рассказали, что будет с посылками из Китая. На сегодняшний день нет никаких доказательств возможности распространения коронавируса 2019-nCoV через посылки. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Укрпочта». В частности, как сообщается, на данный момент Всемирная организация здравоохранения не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы и международной торговли. При этом компания следит за ситуацией и находится на постоянной связи с Министерством здравоохранения и своими партнерами в Китае.

Людей на пожаре в центре Киева пришлось спасать с помощью автолестницы. Спасатели ликвидировали пожар в подвале одного из зданий Министерства культуры, молодежи и спорта на площади 30 м. кв. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины. В частности, как сообщается, в процессе тушения были спасены 4 человека: двое при помощи автолестницы и еще двоих вывели по обычной лестнице.

Под Днепром иномарка прямо на пешеходном переходе сбила мать с ребенком. Утром понедельника, 27 января, в Подгородном (Днепровская область) произошло резонансное ДТП. Тут автомобиль Volkswagen прямо на пешеходном переходе сбила мать с ребенком. Женщину и ребенка госпитализировали с места аварии, которая произошла на выезде из города. У женщины рассечена голова и зафиксирована черепно-мозговая травма, а у мальчика травмирована нога.

11 автомобилей попали в ДТП на Одесчине. У с. Дачное в Одесской области произошло ДТП с участием 11 транспортных средств. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Одесской области. В частности, как сообщается, в ДТП попали легковые автомобили, грузовики и маршрутный автобус сообщением Одесса-Киев. В результате аварии погиб водитель автобуса. Одну из пассажирок автобуса и водителя Skoda госпитализировали.

Украинская пианистка получила премию «Грэмми». Украинская пианистка Надежда Шпаченко стала обладательницей премии «Грэмми», вручение которой состоялось накануне в Лос-Анджелесе. Музыкант получила награду за «классическую музыку». Как сообщают организаторы, приз «Лучший сборник классической музыки» украинка получила за свой альбом The Poetry Of Places. Она записала его вместе с музыкантами Джоэном Пирсом Мартином, Ником Терри и Кори Хиллз.

Январь в Украине завершится мокрым снегом и дождем. На этой рабочей неделе, 27-31 января, в Украине испортится погода. Такой прогноз дали в Гидрометцентре. По словам синоптиков, без осадков обойдется лишь на юге страны и в Крыму. На остальной территории Украины ожидается мокрый снег и дождь.

Число жертв китайского коронавируса растет жуткими темпами. В Китае продолжает расти число жертв коронавируса 2019-nCoV. Появились новые страшные цифры. По данным Минздрава страны, болезнь уже унесла жизни не менее восьмидесяти человек. Врачи пытаются вылечить еще 2744 человек. При этом сразу 461 больных, по словам медиков, «находится в тяжелом состоянии».

По подсчетам эксперта, работающего на ВОЗ, китайским вирусом уже заразились более 100 тыс. человек. Около 100 тыс. человек во всем мире могут быть заражены новым коронавирусом 2019-nCoV. Об этом заявил британский эксперт по общественному здравоохранению Нил Фергюсон. По его словам, распространение вируса неизбежно, так как в Европе пребывает большое количество китайских туристов. «Если китайцы не удержат ситуацию под контролем, а я скептически отношусь к этому, у нас здесь будут проблемы», — заявил он, несмотря на то, что подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Великобритании на данный момент не зафиксировано.

В Афганистане разбился военный самолет. На борту было около сотни людей. В понедельник, 27 января, в Афганистане произошла авиакатастрофа. В провинции Газни на востоке страны разбился самолет Boeing 737 компании Ariana Afghan Airlines. По разным данным на борту находились от 83 до 110 человек. Уточняется, что самолет разбился в районе Дех Як.

Стало известно, кто стоит за крушением самолета в небе над Афганистаном. Ответственность за крушение пассажирского самолета в афганской провинции Газни взяла на себя террористическая организация Талибан. В частности, как утверждают талибы, в результате авиакатастрофы якобы погибли несколько американских солдат и офицеров.

В Иране огромный «Боинг» выкатился прямо на оживленное шоссе. В Иране пассажирский самолет авиакомпании Caspian Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался на оживленном шоссе. На борту самолета находились 135 пассажиров, все они эвакуированы. Информации о возможных пострадавших пока не поступало. Причины происшествия на данное время не установлены.

Стали известны подробности крушения вертолета Коби Брайанта. Перед падением вертолет известного баскетболиста Коби Брайанта четверть часа кружил над калифорнийскими горами. По данным СМИ, пассажиры вертолета направлялись на тренировку по баскетболу. Воздушное судно вылетело из округа Ориндж в Калифорнии и направлялось в город Таузанд-Окс. Согласно данным радара, вертолет сделал 10 кругов над городом Глендейл за 15 минут, после чего врезался в склон горы в Калабасасе, примерно в 30 километрах от центра Лос-Анджелеса.

Ученые доказали, что питание влияет на наше поведение. Кишечник и питание способны влиять на наше поведение. Согласно результатам исследования бактерии из кишечника пугливых мышей пересаживали в кишечник тех мышей, которые вели себя более смело. И наоборот. Затем наблюдали за изменениями в поведении грызунов.

К Земле приближается очередной потенциально опасный астероид. В следующем месяце недалеко от Земли пролетит астероид 163 373, диаметр которого, по данным астрономов, может достигать 990 метров. Несмотря на то, что вероятность столкновения этого астероида с Землей крайне мала, в американском аэрокосмическом агентстве его относят к потенциально опасным. Астероид, открытый в октябре 1995 года, в ближайший месяц приблизится к нашей планете на расстояние, в 15 раз превышающем расстояние от Земли до Луны.