Стало известно, кто стоит за крушением самолета в небе над Афганистаном

Ответственность за крушение пассажирского самолета в афганской провинции Газни взяла на себя террористическая организация Талибан. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщило афганское информационное агентство Pajhwok Afghan News на своей странице в Twitter.

В частности, как утверждают талибы, в результате авиакатастрофы якобы погибли несколько американских солдат и офицеров.

Как сообщала «Фраза», 27 января 2020 года в Афганистане произошла авиакатастрофа. По разным данным, на борту упавшего самолета могли находиться от 83 до 110 человек.