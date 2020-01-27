Эпидемия коронавируса: в «Укрпочте» рассказали, что будет с посылками из Китая

На сегодняшний день нет никаких доказательств возможности распространения коронавируса 2019-nCoV через посылки. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе ПАО «Укрпочта».

В частности, как сообщается, на данный момент Всемирная организация здравоохранения не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы и международной торговли. При этом компания следит за ситуацией и находится на постоянной связи с Министерством здравоохранения и своими партнерами в Китае.

В этой связи «Укрпочта» призвала доверять только официальным источникам и не распространять ложную информацию.

Как сообщала «Фраза», по данным Министерства здравоохранения Китая, на сегодняшний день жертвами коронавируса 2019-nCoV стали не менее 80 человек. 5794 людей считаются зараженными. При этом вылечится удалось лишь 51 пациенту. Добавим, что вирус уже вырвался за пределы Китая. Его появление зафиксировано в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.