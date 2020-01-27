По подсчетам эксперта, работающего на ВОЗ, китайским вирусом уже заразились более 100 тыс. человек

Около 100 тыс. человек во всем мире могут быть заражены новым коронавирусом 2019-nCoV. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил британский эксперт по общественному здравоохранению Нил Фергюсон в комментарии The Guardian.

По его словам, распространение вируса неизбежно, так как в Европе пребывает большое количество китайских туристов. «Если китайцы не удержат ситуацию под контролем, а я скептически отношусь к этому, у нас здесь будут проблемы», — заявил он, несмотря на то, что подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Великобритании на данный момент не зафиксировано.

Фергюсон, команда которого занимается разработкой модели распространения заболевания для Всемирной организации здравоохранения, подсчитал, что репродуктивный показатель вируса составляет 2,5-3. Это означает, что каждый зараженный человек потенциально может передать его трем другим людям. Таким образом, на сегодняшний день, по его оценке, могут быть заражены уже от 100 до 200 тыс. человек.

При этом специалист признал, что большинство случаев заболевания, зафиксированных за пределами Китая, имели легкую форму. Это может означать, что легкие случаи заболевания распространяются легче, чем опасные для жизни, что само по себе хорошо. Но с другой стороны, это может привести к незаметному заражению большого количества людей до тех пор, пока это не затронет кого-то особо восприимчивого к этому вирусу.

Как пишет издание, соответствующее заявление Фергюсон сделал на фоне серьезной критики британских властей из-за их бездействия на фоне разворачивающейся в Китае эпидемии смертельной болезни.

На сегодняшний день за пределами Китая зарегистрированы около 40 случаев заболевания новым коронавирусом, в том числе в США и Франции. При этом смертельные случаи зафиксированы лишь в Китае, преимущественно у людей старшего возраста, которые имели проблемы со здоровьем и были слишком слабы, чтобы справиться с вирусом.

Как сообщала «Фраза», по данным Министерства здравоохранения Китая, на сегодняшний день жертвами коронавируса 2019-nCoV стали не менее 80 человек. 5794 людей считаются зараженными. При этом вылечится удалось лишь 51 пациенту. Добавим, что вирус уже вырвался за пределы Китая. Его появление зафиксировано в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.