В Киеве человек заболел коронавирусом. Возможно, это китайская зараза

В Киеве человек заболел коронавирусом. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает Киевский городской лабораторный центр Минздрава.

Не уточняется, идет ли речь о китайском коронавирусе 2019-nCoV.

В сообщении столичных медиков говорится, что по результатам исследований 67 образцов, проведенных методом ПЦР, получено двенадцать положительных результатов. Кроме одного случая коронавируса это также три случая заражения гриппом А (H1N1), три – гриппом В, два – аденовирусом, один – гриппом А нетипичным, один – бокавирусом и один – риновирусом.

Всего за прошлую неделю в Киеве гриппом и ОРВИ заразились 10 920 человек. Заболеваемость в столице выросла сразу на 19%.

Медики сообщают, что заболели 6733 детей (неделей ранее – 5349 детей) и 4187 взрослых (3827 – неделей ранее)

Всего в Киеве госпитализировали 186 человек, в том числе 150 детей.

Как писал «Фраза», число жертв китайского коронавируса растет жуткими темпами.