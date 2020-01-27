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В Афганистане разбился военный самолет. На борту было около сотни людей

В Афганистане разбился военный самолет. На борту было около сотни людей

В понедельник, 27 января, в Афганистане произошла авиакатастрофа. Как выяснили журналисты «Фразы», в провинции Газни на востоке страны разбился самолет Boeing 737 компании Ariana Afghan Airlines.

По разным данным на борту находились от 83 до 110 человек.

Уточняется, что самолет разбился в районе Дех Як.

Местные СМИ также сообщают, что это был самолет, который использовали военные.

Причина трагедии уточняется.

Как писала «Фраза», в Тегеране разбился украинский самолет. Никто не выжил.

Ранее в США, врезавшись в забор, разбился самолет – есть погибшие.

Тэги: Афганистан, самолет, авиакатастрофа, мир

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