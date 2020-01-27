В Афганистане разбился военный самолет. На борту было около сотни людей

В понедельник, 27 января, в Афганистане произошла авиакатастрофа. Как выяснили журналисты «Фразы», в провинции Газни на востоке страны разбился самолет Boeing 737 компании Ariana Afghan Airlines.
По разным данным на борту находились от 83 до 110 человек.
Уточняется, что самолет разбился в районе Дех Як.
Местные СМИ также сообщают, что это был самолет, который использовали военные.
Причина трагедии уточняется.
Как писала «Фраза», в Тегеране разбился украинский самолет. Никто не выжил.
Ранее в США, врезавшись в забор, разбился самолет – есть погибшие.