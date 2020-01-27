В Министерстве культуры горел архив

В Киеве произошел пожар в здании Министерства культуры Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», возгорание произошло в подвальном помещении, вследствие чего дымом был затянут третий этаж помещения.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, по прибытию на место происшествия первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что пожар возник в подвале в помещении архива.

«Из-за сильного задымления проводилась эвакуировать людей. [...] Спасенных 4 человек осмотрела бригада скорой медицинской помощи, от госпитализации они отказались.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений на безопасное расстояние вышло около 220 человек», — говорится в сообщении.

Для ликвидации пожара были задействованы 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 45 человек личного состава.

Ранее «Фраза» сообщала, что людей на пожаре в центре Киева пришлось спасать с помощью автолестницы.