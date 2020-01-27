К Земле приближается очередной потенциально опасный астероид

В следующем месяце недалеко от Земли пролетит астероид 163 373, диаметр которого, по данным астрономов, может достигать 990 метров. Как выяснили журналисты «Фразы», несмотря на то, что вероятность столкновения этого астероида с Землей крайне мала, в американском аэрокосмическом агентстве его относят к потенциально опасным.

Как сообщает «Новое время», астероид, открытый в октябре 1995 года, в ближайший месяц приблизится к нашей планете на расстояние, в 15 раз превышающем расстояние от Земли до Луны.

Он относится к группе Аполлона, то есть к астероидам, траектории полета которых пересекают орбиту Земли. Такие объекты считаются потенциально опасными.

Как сообщала «Фраза», в ноябре 2019 года специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) озвучили даты возможного столкновения нашей планеты с астероидом Апофис, наблюдение за которым ведется с 2004 года.

В конце того же года представитель «Роскосмоса» Игорь Бакарас заявил, что фатальные для нашей планеты столкновения возможны раз в сто миллионов лет. При этом он признал, что «диаметры большинства небесных тел и параметры их орбит известны не очень точно».