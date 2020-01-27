Ученые объяснили, почему мы седеем из-за стресса

Стресс приводит к тому, что наши волосы седеют. Как выяснили журналисты «Фразы», к таким выводам пришли исследователи из Бразилии и США, которых цитирует издание Healthline.

Опыты прошли на мышах. Оказалось, говорят ученые, что «продолжительные переживания разрушают клетки, которые отвечают за окраску волос».

Выяснилось, что процесс поседения связан «с особенностями работы симпатической нервной системы: нервы проникают в каждый волосяной фолликул».

Ученые говорят: «Химические вещества, выделяющиеся во время реакции на стресс, особенно норэпинефрин, вызывают преждевременную активацию пигментных стволовых клеток, истощая цвет».

По словам исследователей, «через несколько дней все пигментно-регенерирующие стволовые клетки были потеряны, этот ущерб постоянный».

По словам ученых, «больше поседели те мыши, которые испытывали физическую боль, стрессовые ситуации напрямую повлияли на работу симпатической нервной системы животных».

Как писала «Фраза», ученые доказали, что питание влияет на наше поведение.