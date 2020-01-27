Украинская пианистка получила премию «Грэмми»

Украинская пианистка Надежда Шпаченко стала обладательницей премии «Грэмми», вручение которой состоялось накануне в Лос-Анджелесе. Как выяснили журналисты «Фразы», музыкант получила награду за «классическую музыку».

Как сообщают организаторы, приз «Лучший сборник классической музыки» украинка получила за свой альбом The Poetry Of Places. Она записала его вместе с музыкантами Джоэном Пирсом Мартином, Ником Терри и Кори Хиллз.

Также Надежда Шпаченко претендовала на приз в номинации «Продюсер года в классической музыке».

Справка :

Надежда Шпаченко родилась в Харькове. После развала СССР она вместе с матерью переехала в Израиль, а оттуда эмигрировала в США.

Играть на фортепиано она начала в пять лет, а уже в тринадцать выступала с симфоническим оркестром Харьковской филармонии.

Сейчас Надежда Шпаченко – профессор музыки в Калифорнийском государственном политехническом университете в Помоне.

Как писала «Фраза», жена бывшего президента США получила престижную музыкальную премию.