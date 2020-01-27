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На Ровенщине, после конфликта с представителями ПЦУ, храм УПЦ будет охранять полиция

На Ровенщине, после конфликта с представителями ПЦУ, храм УПЦ будет охранять полиция

В Ровенской области в селе Будераж в Свято-Покровской церкви 25 января произошел силовой конфликт, спровоцированный представителями Православной Церкви Украины. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, инцидент продолжался чуть больше часа, пока правоохранители не оттеснили мужчин, которые намеревались срезать замки на храме.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, общины УПЦ и ПЦУ не покидали территорию церкви в течение дня. Свидетели конфликта рассказывают, что активисты ПЦУ требовали от верующих УПЦ договориться о ведении поочередных богослужений, однако попытка вести переговоры была неудачной.

«Наша община не может согласиться на предложение ПЦУ даже из тех соображений, что нас больше, именно мы были и являются активными прихожанами этой церкви, в отличие от тех, кто теперь претендует на нее. Кроме того, наша община считает, что документы, которые изготовили активисты ПЦУ, недействительны на том основании, что религиозная община УПЦ села Будераж живая, действующая и готова отстаивать свои права в суде», — комментирует ситуацию Владимир Дмитрук, житель села Будераж, прихожанин Свято-Покровской церкви.

Сейчас Свято-Покровскую церковь охраняет одно из подразделений Здолбуновского райотдела полиции, а также на ночное дежурство остались представители обеих общин.

Как сообщалось, 9 февраля 2019 года на собрании приходского совета религиозная община УПЦ села Будераж большинством голосов проголосовала за сохранение верности Украинской Православной Церкви. 17 февраля в селе состоялось собрание территориальной общины, по результатам которых приход УПЦ «перерегистрировали». 11 мая сторонники ПЦУ попытались захватить храм, в результате чего возникла драка, в которую пришлось вмешаться правоохранителям.

Вторая попытка силового захвата сторонниками ПЦУ Свято-Покровского храма состоялось 26 октября 2019 года.

Ранее «Фраза» сообщала, что на Ровенщине активисты ПЦУ, срезав замки, захватили храм УПЦ.

Тэги: общество, православие, Ровенская область, новости православия, УПЦ, новости Украины, ПЦУ, Будераж

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