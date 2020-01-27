Ученые доказали, что питание влияет на наше поведение

Кишечник и питание способны влиять на наше поведение. Как сообщает сайт Настроение, соответствующие исследования опубликованы в журнале Gastroenterology.

Согласно результатам исследования бактерии из кишечника пугливых мышей пересаживали в кишечник тех мышей, которые вели себя более смело, и наоборот. А затем наблюдали за изменениями в поведении грызунов.

«Застенчивые» мыши словно с цепи срывались, а поведение «смелых» стало более осмотрительным.

Вывод прост: следует следить за питанием, поскольку оно значит гораздо больше для организма, чем просто регуляция веса.