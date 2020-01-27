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Стали известны подробности крушения вертолета Коби Брайанта

Стали известны подробности крушения вертолета Коби Брайанта

Перед падением вертолет известного баскетболиста Коби Брайанта четверть часа кружил над калифорнийскими горами. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, пассажиры вертолета направлялись на тренировку по баскетболу.

Как сообщает The Mirror, воздушное судно вылетело из округа Ориндж в Калифорнии и направлялось в город Таузанд-Окс. Согласно данным радара, вертолет сделал 10 кругов над городом Глендейл за 15 минут, после чего врезался в склон горы в Калабасасе, примерно в 30 километрах от центра Лос-Анджелеса.

По данным издания, спортсмен регулярно пользовался вертолетом для того, чтобы добраться до стадиона «Лейкерс».

Как сообщает LA Times со ссылкой на очевидца Джерри Кочаряна, перед падением вертолет издавал неправильные звуки и летел очень низко. По его словам, аппарат находился в тумане, когда «с треском упал» на землю. После этого раздался взрыв. «Это был огненный шар. Никто не мог в таком выжить», — рассказал Кочарян.

Как сообщала «Фраза», 26 января 2019 года легендарный американский баскетболист Коби Брайант погиб при крушении личного вертолета в Калифорнии на 42-м году жизни. Вместе с ним разбились еще девять человек, включая 13-летнюю дочь Джанну.

Тэги: США, авиакатастрофа, мир, смерть, баскетбол, Коби Брайант

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