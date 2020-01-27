Число жертв китайского коронавируса растет жуткими темпами

В Китае продолжает расти число жертв коронавируса 2019-nCoV. Как выяснили журналисты «Фразы», появились новые страшные цифры.

По данным Минздрава страны, болезнь уже унесла жизни не менее восьмидесяти человек.

Врачи пытаются вылечить еще 2744 человек. При этом сразу 461 больных, по словам медиков, «находится в тяжелом состоянии».

В общей сложности вирус подозревается у 5794 людей.

Всего вылечился лишь 51 пациент.

Добавим, что вирус давно вырвался за пределы Китая. Он уже подтвержден в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

Как писала «Фраза», ситуация с распространением коронавируса перешла в более сложную стадию.

Ранее врачи озвучили первые симптомы заражения китайским коронавирусом.