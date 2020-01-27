Один из величайших баскетболистов в истории разбился на калифорнийских холмах

Легендарный американский баскетболист Коби Брайант погиб при крушении личного вертолета в Калифорнии на 42-м году жизни. Как выяснили журналисты «Фразы», вместе с ним погибли еще девять человек.

Как сообщает Los Angeles Times со ссылкой на источники, авария произошла около 10 часов утра 26 января. Вертолет загорелся, что затруднило доступ к нему.

Как сообщает таблоид TMZ со ссылкой на шерифа округа Лос-Анджелес Алекса Вильянуэва, на борту вертолета, упавшего в Калифорнии, было девять человек, включая пилота, все они погибли. При этом он отказался раскрывать личности жертв трагедии, попросив дождаться окончания процедуры опознания тел. Причины авиакатастрофы пока не известны.

При этом, по данным издания, в катастрофе также погибла 13-летняя дочь Брайанта Джанна.

Фото с места событий публикует департамент шерифа округа Лос Анжелес на своей странице в Twitter.

Видео с места трагедии опубликовал один из пользователей Twitter.

На случившееся уже отреагировал президент США Дональд Трамп. «Есть сообщения, что великий баскетболист Коби Брайант и ещё трое человек погибли в результате крушения вертолёта в Калифорнии. Это — ужасные новости», — написал он на своей странице в Twitter.

Коби Брайант — профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации в течение 20 лет, причем только за «Лос-Анджелес Лейкерс», на позиции атакующего защитника. Его называют одним из величайших баскетболистов в истории.