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Врачи озвучили первые симптомы заражения китайским коронавирусом

Врачи озвучили первые симптомы заражения китайским коронавирусом

Врачи больницы при Университете Уханя распространили описание первых симптомов заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV, настоящая эпидемия которого бушует в провинции Хубэй. Как выяснили журналисты «Фразы», по вине заразного микроорганизма уже умерли 57 человек, а число заболевших перевалило за две тысячи.

Как передают «Вести», при обследовании пациентов врачи установили, что среди первых симптомов коронавируса могут быть диарея, тошнота и другие проблемы с пищеварительной системой, головные боли, а также в более редких случаях ‒ сильное сердцебиение и стеснение в груди.

Медики отмечают, что у некоторых пациентов болезнь протекала без повышенной температуры, а характерные для простуды или гриппа признаки проявились только на поздних стадиях развития пневмонии.

Как писала «Фраза», ситуация с распространением коронавируса в Китае перешла в более сложную стадию.

Также сообщалось, что Китайский коронавирус стремительно распространяется по всей планете.

Тэги: Китай, общество, медицина, здоровье, эпидемия, мир, вирус, врачи, коронавирус

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