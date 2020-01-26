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Главные новости за 25-26 января 2020 года

Главные новости за 25-26 января 2020 года

Богдана назначили «смотрящим» за коррупцией в судах? В Сеть «слили» аудиозапись прослушки Баканова. В Сети появилась якобы подлинная аудиозапись разговора председателя СБУ Ивана Баканова с главой ГБР Романом Трубой, на которой он рассказал о роли главы ОП Андрея Богдана в коррупционной пирамиде, выстроенной в судебной и правоохранительной системе. Скандальный медиафайл был обнародован на telegram-канале «Трубу прорвало».

В Болгарии поймали беглого фигуранта дела Гандзюк. Но радоваться рано. Болгарские полицейские задержали Алексея Москаленко (Левина), который разыскивается украинскими правоохранительными органами по подозрению в причастности к нападению на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Процесс экстрадиции задержанного может затянуться на неопределенный срок.

В Кремле решили сменить одиозного куратора «ЛДНР». Помощник президента России и неформальный куратор «ЛДНР» Владислав Сурков принял решение оставить государственную службу. Об этом сообщило радио «Эхо Москвы», ссылаясь на политолога Алексея Чеснакова.

В Афганистане талибы сбили вертолет с украинцами. В афганской провонции Гильменд произошло резонансное авиационное ЧП. Там повстанцы из движения «Талибан» сбили ракетой молдавский вертолет Ми-8, которым управлял украинский экипаж.

Под Киевом по вине собаки в реке утонул автомобиль с ребенком. На окраине Ирпеня произошло резонансное ЧП. Там вылетел с дороги и упал в реку Буча автомобиль Hyundai Elantra, в салоне которого находились отец с 9-летним сыном.

В Китае бьют тревогу: ситуация с распространением коронавируса перешла в более сложную стадию. Способность коронавируса нового типа 2019-nCoV передаваться от человека к человеку усилилась, в результате чего эпидемиологическая ситуация в китайской провинции Хубэй перешла в новую стадию. Об этом на пресс-конференции заявил глава Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэй.

Эпидемия коронавируса в Китае: число жертв неуклонно растет. В Китае увеличилось число жертв коронавируса, эпидемия которого бушует в Ухане ‒ административном центре провинции Хубэй. Только за одни сутки «зараза» унесла жизни 15-ти людей, а количество инфицированных выросло более чем на 500 человек.

Тэги: Украина, Афганистан, Китай, общество, мир, скандал, вертолет, Кремль, Болгария, талибы, экстрадиция, Ирпень, прослушка, Владислав Сурков, Екатерина Гандзюк, МИ-8, новости Украины, ЛДНР, Андрей Богдан, Роман Труба, коронавирус

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