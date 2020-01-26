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В Черновцах мужчина почти сжег заживо собственную дочь

В Черновцах мужчина почти сжег заживо собственную дочь

В Черновцах произошел жуткий инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там пьяный попытался сжечь заживо свою 16-летнюю дочь.

Как передает ТСН, трагедия случилась еще на Рождество, 7 января. В тот роковой день мужчина целый день отмечал праздник с соседом, а когда домой вернулась его жена Наталья Крицкая, между ними вспыхнула ссора.

Сообщается, что дочь Аня пыталась заступиться за мать, что привело отца в ярость ‒ он принес с улицы бутылку бензина и начал его разбрызгивать по стенам на девушку, которая стояла возле растопленной печи.

В результате в комнате вспыхнул пожар. Сестру бросился тушить старший брат Иван, а мать схватила 6-летнюю дочь и выбежала из горящего дома.

«На лестнице стоял смотрел (отец ‒ ред.). Я когда Аню бросил в снег, оборачиваюсь, кричу ему: «Помоги!» А он: «Кому надо, пусть тот и спасает», ‒ рассказал Иван Крицкий.

Спасателей и полицию вызвали соседи.

Отмечается, что «скорая помощь» не смогла добраться до дома пострадавшей из-за гололеда, поэтому обожженную Аню брат с соседом два километра несли к авто на руках. На данный момент девушка находится в больнице с глубокими ожогами лица, шеи и левой руки.

«Реабилитация продлится не менее года, и где-то после года надо будет делать лечение косметического плана», ‒ рассказал заведующий ожогового отделения Черновицкой больницы скорой помощи Игорь Семенюк.

В свою очередь, горе-папаша, как только услышал о приезде правоохранителей, подался в бега, однако был задержан уже через несколько часов. За содеянное ему грозит длительное тюремное заключение.

Как писала «Фраза», на Харьковщине семью священника УПЦ пытались сжечь заживо в собственном доме.

Также сообщалось, что в Запорожье мужчина почти сжег заживо 23-летнюю сожительницу.

Тэги: Черновицкая область, пожар, бензин, общество, трагедия, дочь, поджог, Черновцы, регионы, отец, девушка, криминал, Буковина, семья, пьянство, новости Украины

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