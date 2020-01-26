В Китае бьют тревогу: ситуация с распространением коронавируса перешла в более сложную стадию

Способность коронавируса нового типа 2019-nCoV передаваться от человека к человеку усилилась, в результате чего эпидемиологическая ситуация в китайской провинции Хубэй перешла в новую стадию. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на пресс-конференции заявил глава Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэй.

Как передает ТАСС, чиновник, в частности, отметил, что коронавирус передался людям из дикой природы и начал адаптироваться к существованию в человеческом организме, после чего перешел в стадию, когда начал передаваться от человека к человеку.

«Похоже, что способность вируса передаваться от человека к человеку усилилась. Специалисты полагают, что эпидемия перешла в сравнительно серьезную и сложную стадию», ‒ резюмировал Ма Сяовэй.

По последним данным, число заражений коронавирусом в Китае увеличилось до 1975, зафиксировано 56 летальных исходов.

Отметим, что источник происхождения коронавируса до сих пор не установлен.

Как писала «Фраза», китайцы научились бороться с опасным коронавирусом.

Также сообщалось, что Китайский коронавирус стремительно распространяется по всей планете.