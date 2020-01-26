Кавказец устроил стрельбу в Гидропарке, ранив мужчину в лицо

В ночь с 25 на 26 января в Днепровском районе Киева произошел резонансный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там на территории Гидропарка разъяренный кавказец выстрелил мужчине в лицо из травматического пистолета.

Как передает «Информатор», инциденту предшествовала словесная перепалка, которая вспыхнула между тремя кавказцами и компанией мужчин славянской внешности.

Когда словесные аргументы закончились, один из кавказцев выхватил «травмат» и открыл прицельный огонь по своему оппоненту, после чего «гости столицы» сели в Lanos салатового цвета и скрылись в сторону Троещины.

Сообщается, что пострадавшего мужчину госпитализировали с ранением челюстно-лицевой области.

В свою очередь, правоохранители ввели в Киеве оперативный план «Перехват». По предварительным данным, злосчастный Lanos остановили на проспекте Маяковского, однако в нем находился один лишь водитель. Поиск остальных участников конфликта продолжается.

Как писала «Фраза», разъяренные кавказцы устроили драку со стрельбой в киевском ресторане.

Ранее кавказец устроил стрельбу в киевском ресторане, ранив девушку.