В Болгарии поймали беглого фигуранта дела Гандзюк. Но радоваться рано

Болгарские полицейские задержали Алексея Москаленко (Левина), который разыскивается украинскими правоохранительными органами по подозрению в причастности к нападению на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Как выяснили журналисты «Фразы», процесс экстрадиции задержанного может затянуться... на неопределенный срок.

Как передает «ЗН» со ссылкой на источник в СБУ, Москаленко находился на высокой позиции в рейтинге Интерпола, поскольку речь шла о его вероятной причастности к убийству.

«Теперь вопрос в экстрадиции и ее сроках. Они могут варьироваться от 30-40 дней, если будет получено разрешение на упрощенную процедуру экстрадиции, до неопределенного срока, что очень нежелательно», ‒ отметил источник.

Как известно, Алексей Москаленко, который вместе со своим отцом ранее был судим за совершение тяжких преступлений, вышел на свободу в июня 2016 года благодаря «закону Савченко» и стал помощником депутата Херсонского областного совета Николая Ставицкого, близкого к председателю облсовета Владиславу Мангеру.

Позднее он сбежал из Украины и, по некоторым данным, скрывался на территории Доминиканской республики.

Как писала «Фраза», нападение на местную активистку и советницу городского головы Екатерину Гандзюк было совершено в Херсоне 1 июля 2018 года. В результате она получила химический ожог 30% тела и в тяжелом состоянии оказалась в больнице.

В начале ноября 2018 года от полученных травм активистка скончалась.