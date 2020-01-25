Богдана назначили «смотрящим» за коррупцией в судах? В Сеть «слили» аудиозапись прослушки Баканова

В Сети появилась якобы подлинная аудиозапись разговора председателя СБУ Ивана Баканова с главой ГБР Романом Трубой, на которой он рассказал о роли главы ОП Андрея Богдана в коррупционной пирамиде, выстроенной в судебной и правоохранительной системе. Как выяснили журналисты «Фразы», скандальный медиафайл был обнародован на telegram-канале «Трубу прорвало».

Так, рассказывая своему собеседнику о схемах по развалу уголовных дел, в которых участвуют как судьи, так и следственные органы с адвокатами и прокурорами, Баканов отметил, что с недавних пор к ним присоединился еще и Андрей Богдан, которого назначили «смотрящим».

Сама же аудиозапись разговора доступна к прослушиванию здесь.

Как писала «Фраза», в Сети разгорелся «кассетный скандал», в котором могут быть замешаны Богдан и Зеленский.

Ранее опальный «слуга народа» обвинил Богдана в крышевании «бандитов».