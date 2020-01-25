Эпидемия коронавируса в Китае: число жертв неуклонно растет

В Китае увеличилось число жертв коронавируса, эпидемия которого бушует в Ухане ‒ административном центре провинции Хубэй. Как выяснили журналисты «Фразы», только за последние сутки «зараза» унесла жизни 15-ти людей, а количество инфицированных выросло более чем на 500 человек.

Как передает Reuters, общее же число жертв коронавируса составляет 41, а количество заболевших достигло 1287 человек.

Отмечается, что, хотя вирус и распространился на большинство провинций Китая, смертельные случаи фиксируются в основном в городе Ухань, где в декабре прошлого года был выявлен первый случай заражения.

Сам город сейчас блокирован властями КНР, выбраться из него можно лишь при наличии специального разрешения.

Как писала «Фраза», из-за коронавируса в Китае люди падают прямо на улицах (18+)

Также сообщалось, что из-за коронавируса в Китае продолжают «закрывать» города.