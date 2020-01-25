В Кремле решили сменить одиозного куратора «ЛДНР», ‒ СМИ

Помощник президента России и неформальный куратор «ЛДНР» Владислав Сурков принял решение оставить государственную службу. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает «Эхо Москвы», ссылаясь на политолога Алексея Чеснакова.

По словам Чеснакова, в течение ближайшего месяца Сурков будет «заниматься медитацией», после чего расскажет о причинах принятого решения и о своих дальнейших планах.

В свою очередь, главред издания Алексей Венедиктов сообщил, что теперь вопросами «ЛДНР» будет заниматься Дмитрий Козак, которого накануне назначили заместителем главы администрации президента РФ.

Сам же Владислав Сурков пока информацию о своей оставке не комментировал.

Как писала «Фраза», невыездного кремлевского «серого кардинала» Суркова пустили в ЕС. Возможно, потому, что он работает на английскую разведку.

Ранее сообщалось, что Сурков на Донбассе обсуждал участие ФСБ в дестабилизации ситуации в разных регионах Украины.