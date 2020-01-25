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Интер покажет бой Ивана Редкача и американца Дэнни Гарсия

Интер покажет бой Ивана Редкача и американца Дэнни Гарсия

В воскресенье, 26 января, в 04:00 в «Большом боксе» на «Интере» смотрите трансляцию из США поединка между украинским боксером полусреднего веса Иваном Редкачом и бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях американцем Дэнни Гарсией. Как выяснили журналисты «Фразы», победа в этом бою приблизит Редкача к первому чемпионскому титулу.

В андеркарте главного поединка выйдет на ринг еще один украинец — Арнольд Хегай. Он сразится с американцем Стивеном Фултоном за чемпионский пояс по версии IBO.

На кону поединка Редкач — Гарсия — шанс сражаться за титул чемпиона мира по версии WBC. Победитель получит право боксировать с обладателем пояса WBC Эрролом Спенсом.

Сейчас на счету Редкача 23 победы, 4 поражения и одна ничья, в то время как у Гарсии — 35 побед в профи-боксе и всего два поражения. Этот американский боксер, пожалуй, самый серьезный соперник в карьере Ивана. Но украинец настроен на победу. Недавно он нокаутировал почти непобедимого Девона Александера и уверен, что сможет повторить успех предыдущего боя и отправить в нокаут еще одного двукратного чемпиона мира.

«Если Иван будет боксировать в таком же стиле, как против Александера, то у него есть все шансы на победу в этом поединке», — говорит руководитель редакции спортивных программ телеканала «Интер» Роман Кадемин.

Бой Ивана Редкача и Дэнни Гарсии пройдет на арене Barclays Centre в Нью-Йорке. В этот вечер на ринг выйдет еще один украинец — боксер-профессионал Арнольд Хегай, выступающий во второй легчайшей весовой категории. Он проведет поединок с американцем Стивеном Фултоном. На кону встречи — титул чемпиона мира по версии IBO и статус официального претендента по версии WBO.

«Арнольд Хегай — боксер с хорошими техникой и ударом. За его спиной 17 поединков, из которых 16 побед и одна ничья. Помимо профи-ринга, Хегай также известен любителям тайского бокса, в котором он завоевал немало титулов и медалей», — комментирует Роман Кадемин.
Кроме того, 26 января поклонников бокса ждет триумфальное возвращение на ринг бывшего чемпиона мира в первом среднем весе американца Джарретта Херда — после первого в карьере поражения и потери чемпионских титулов. Оппонентом боксера в 10-раундовом поединке станет его соотечественник Франциско Сантана.

Также в рамках программы «Большой бокс» выйдет документальный спецпроект «По прозвищу «Киллер» — о непростом пути Ивана Редкача в профессиональный бокс. Бесчисленные спарринги против «голодных» мексиканцев, ссоры с промоутерами, неожиданные поражения и громкие победы... Кроме того, авторы проекта раскроют секрет происхождения его нового прозвища «Киллер». Съемки проходили в Лос-Анджелесе в известном зале «Черчилль», где тренируются многие звезды мирового бокса.

Все любители бокса могут получить перчатки с автографами всемирно известных боксеров Дениса Беринчика, Леннокса Льюиса и Эвандера Холифилда. Их можно приобрести на благотворительном аукционе deti.inter.ua, все собранные средства пойдут на приобретение аппарата гемодиализа для детской клиники «Охмадет».

Тэги: бокс, спорт

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