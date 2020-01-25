«Кладбище макрофагов»: ученые поведали об опасности популярной белковой диеты

Ученые провели эксперимент на мышах и установили, что популярная во всем мире высокобелковая диета увеличивает риск склеротического поражения сосудов и даже может спровоцировать сердечный приступ. Как выяснили журналисты «Фразы», исследование проводилось в Медицинской школе Вашингтонского университета в Сент-Луисе (США).

Как пишет Nature Metabolism, в частности, одну группу мышей посадили на диету с высоким содержанием жиров и белков, а другую ‒ на высокожировую диету с нормальным содержанием белков.

В результате выяснилось, что у мышей с высокобелковой диетой в артериях появилось на 30% больше «бляшек», чем у другой группы подопытных.

«У мышей на диете с высоким содержанием белка бляшки были просто кладбищем макрофагов... Мертвые клетки делают бляшку нестабильной и увеличивают вероятность ее отрыва», ‒ рассказал руководитель исследования, доктор медицинских наук Бабак Разани.

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