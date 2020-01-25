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«Понять и простить»: суд вынес приговор водителю автобуса, погубившего звезду «Дизель Шоу» Марину Поплавскую

«Понять и простить»: суд вынес приговор водителю автобуса, погубившего звезду «Дизель Шоу» Марину Поплавскую

Киево-Святошинский районный суд Киевской области вынес крайне гуманный приговор Михаилу Манюку, по вине которого погибла актриса популярного телепроекта «Дизель Шоу» Марина Поплавская. Как выяснили журналисты «Фразы», горе-водителя автобуса решили попросту «понять и простить».

Как передает «Главком», суд учел, что подсудимый ранее не совершал преступлений и имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

В итоге Михаила Манюка признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины («нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами») и назначили наказание в виде лишения свободы на пять лет с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года, однако освободили от отбывания основного наказания, установив испытательный срок три года.

Как писала «Фраза», звезда «Дизель Шоу» Марина Поплавская погибла в результате аварии, которая произошла 20 октября 2018 года возле села Мила Киево-Святошинского района.

Позднее стало известно, что водитель разбившегося в ДТП автобуса, в котором погибла актриса «Дизель Шоу» Марина Поплавская, неоднократно нарушал правила перевозки пассажиров.

Тэги: ДТП, автобус, суд, водитель, актриса, общество, авария, смерть, приговор, культура, Марина Поплавская, Дизель-шоу, новости Украины

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