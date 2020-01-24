В Израиле поймали потенциального убийцу Путина

В Израиле арестовали мужчину, которого заподозрили в намерении убить президента РФ Владимира Путина. Как выяснили журналисты «Фразы», громкое преступление могло произойти во время проведения Всемирного форума памяти Холокоста в мемориальном комплексе «Яд ва-Шем».

Как передает Hvylya, о своих планах злоумышленник случайно проболтался женщине-полицейской, к которой он обратился в день проведения мероприятия.

В частности, он спросил у нее не приехал ли Путин. Сотрудница полиции ответила, что еще нет. И в свою очередь задала вопрос, почему это его так интересует. В ответ мужчина сказал, что хочет его «убрать».

Сообщается, что женщина тут же сообщила об этом руководству и получила санкцию на задержание подозреваемого. В тот же день мужчину арестовали.

В свою очередь, адвокат злоумышленника обжаловал решение об аресте в окружном суде, потребовав освободить своего подзащитного сразу после отбытия президента РФ из Израиля.

Как писала «Фраза», в Киеве «французский журналист» пытался убить Адама Осмаева, которого в России обвиняют в покушении на Путина.

Ранее сообщалось, что одного из подозреваемых в подготовке покушения на Путина приговорили к 10 годам строгого режима.