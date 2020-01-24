30 украинских городов могут остаться без тепла

НАК «Нафтогаз Украины» предупредил о риске с 1 февраля 2020 года прекращения газоснабжения для 37 производителей тепла, которые не выполняют требования для получения тепла. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе компании.

Как отметили в ведомстве, по состоянию на 23 января предприятиям теплоэнергетики для продолжения получения газа с 1 февраля в рамках ПСО необходимо уплатить свыше 454,4 миллионов гривен.

Окончательный расчет за газ, потребленный в декабре 2019 года, должен быть осуществлен до 25 января.

«Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в 30 городах в отопительный период. Компания письменно предупредила эти предприятия о необходимости проведения срочных расчетов для избежания прекращения газоснабжения», — подчеркнули в «Нафтогазе».

Ранее «Фраза» сообщала, что уже со следующей недели в Украине испортится погода.