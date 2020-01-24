Главные новости за 24 января 2020 года

В Житомире закрываются школы и садики. Названа причина. С понедельника, 27 января, из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в житомирских школах приостановят обучение. Об этом сообщили в пресс-службе Житомирского горсовета.

В Днепре от гриппа умер маленький мальчик. В Днепре произошла трагедия. Тут от гриппа скончался двухлетний малыш.

Синоптики рассказали о грядущем потеплении в Украине. В Украине грядет потепление погоды. Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

На Испанию обрушился аномальный шторм: есть жертвы. На Испанию обрушился аномальный снежный шторм. Сообщается о жертвах.

Из-за коронавируса в Китае продолжают «закрывать» города. В Китае стремительно растет число жертв коронавируса, который появился в городе Ухань провинции Хубей в конце прошлого года. Болезнь стремительно распространяется.

Отчеканена самая крошечная монета в мире. В Швейцарии отчеканили самую крошечную монету в мире. Ее сделали из золота, а изображен на ней ученый Альберт Эйнштейн, который показывает язык.